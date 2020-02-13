Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güvercin
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Öldürme Arzusu
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Recep İvedik 4
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 3'te 3 Tarih
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