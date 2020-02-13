Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Öldürme Arzusu

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Recep İvedik 4

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 3'te 3 Tarih