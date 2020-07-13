Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Acı Tatlı Ekşi
22:15 Acı Tatlı Ekşi
00:30 Kalp Atışı
ATV Yayın Akışı
19:00 ATV Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gençliğim Eyvah
00:20 Golden Slumber
02:35 Kanatsız Kuşlar
TRT 1 Yayın Akışı
19:00 Ana Haber
20:00 Yedi Numara
21:55 Yeşil Deniz
00:40 Leyla İle Mecnun
Star TV Yayın Akışı
18:30 Star Haber
20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
22:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
01:45 Aramızda Kalsın
Kanal D Yayın Akışı
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Gol Kralı
21:45 Elimiz Mahkum
23:45 Çatı Katı Aşk
TV8 Yayın Akışı
20:00 Survivor 2020
01:30 Doya Doya Moda
FOX TV Yayın Akışı
19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00:15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
01:15 Her Yerde Sen
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