Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon, Tozkoparan ve Survivor 2020 ekranlara geliyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV 15 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hababam Sınırfı

21:45 Bizim Aile

23:45 Efsane Yumruk

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Savaşçı

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Gel Dese Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI



20:00 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler