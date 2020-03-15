Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon, Tozkoparan ve Survivor 2020 ekranlara geliyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV 15 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hababam Sınırfı
21:45 Bizim Aile
23:45 Efsane Yumruk
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Savaşçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güvercin
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Hekimoğlu
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Gel Dese Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
YORUMLAR