Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 16 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)
22.30 Hayatımız Film (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jurassic World (yabancı film)
22.30 Jurassic World (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Tarzan Efsanesi (yabancı film)
22.30 Tarzan Efsanesi (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22.05 Dengi Dengine
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (Canlı)
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