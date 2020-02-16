Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 16 Şubat 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kibar Feyza (yerli film)

21.45 Oflu Hoca'nın Şifresi (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı (yeni bölüm)

00.15 Zümrüdüanka (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Güvercin (yeni bölüm)

00.15 Çember (TV sineması)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (yeni bölüm)

23.30 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Allegiant (yabancı film)

22.15 Dragon (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Şampiyon (yeni bölüm)

00.05 Şartlı Tahliye (ev sineması)

TV8 YAYIN AKIŞI

17.45 Recep İvedik 5 (yerli film)

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni sezon)

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)