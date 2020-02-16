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Yayın akışı 16 Şubat 2020 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 16 Şubat 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon yeni bölümleriyle ekranlarda yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX Pazar yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 16 Şubat 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Kibar Feyza (yerli film)
21.45 Oflu Hoca'nın Şifresi (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı (yeni bölüm)
00.15 Zümrüdüanka (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Güvercin (yeni bölüm)
00.15 Çember (TV sineması)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (yeni bölüm)
23.30 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Allegiant (yabancı film)
22.15 Dragon (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon (yeni bölüm)
00.05 Şartlı Tahliye (ev sineması) 

TV8 YAYIN AKIŞI

17.45 Recep İvedik 5 (yerli film)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni sezon)
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)

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