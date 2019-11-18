Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul,Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye bugün yeni bölümleri izleyicisi ile buluşacak. İşte, kanallarının 18 Kasım Pazartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çukur
00:15 Hedef
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Dondurmam Gaymak
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 Vuslat
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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