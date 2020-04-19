Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yedi Bela Hüsnü (yerli film)
21.45 Hababam sınıfı Güle Güle (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
23.45 AROG (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Güzel Köylü (tekrar)
22.30 Güzel Köylü (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (yabancı film)
21.45 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı (yabancı film)
21.25 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 İğne İplik (yabancı film)
22.40 İğne İplik (yabancı film)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panorama Hafta Sonu (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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