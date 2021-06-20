Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kahraman Babam 'Dizi'

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Cam Tavanlar

00:45 Cici Babam

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Çizgi Film Kuşağı

13:30 Güldüy Güldüy Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Ada Masalı 'Dizi'

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Ada Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

12:45 Hızlı ve Öfkeli

14:35 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

22:00 Baş Belası

00:30 Hızlı ve Öfkeli

02:30 Akıncı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Kefaret

16:45 Aşk Mantık İntikam

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Mahalle

02:00 Savaşçı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Baht Oyunu

15:45 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 Babamın Ceketi

22:45 Baht Oyunu

02:00 Babamın Ceketi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:20 3'te 3

18:00 Ana Haber

18:55 Euro 2020 İsviçre - Türkiye

21:00 Kupa Akşamı

23:55 Teşkilat

02:20 Diriliş "Ertuğrul"

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Kırmızı Oda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Extra