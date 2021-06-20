Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kahraman Babam 'Dizi'
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Cam Tavanlar
00:45 Cici Babam
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Çizgi Film Kuşağı
13:30 Güldüy Güldüy Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ada Masalı 'Dizi'
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Ada Masalı
ATV YAYIN AKIŞI
12:45 Hızlı ve Öfkeli
14:35 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
22:00 Baş Belası
00:30 Hızlı ve Öfkeli
02:30 Akıncı
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Kefaret
16:45 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Mahalle
02:00 Savaşçı
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Baht Oyunu
15:45 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Babamın Ceketi
22:45 Baht Oyunu
02:00 Babamın Ceketi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:20 3'te 3
18:00 Ana Haber
18:55 Euro 2020 İsviçre - Türkiye
21:00 Kupa Akşamı
23:55 Teşkilat
02:20 Diriliş "Ertuğrul"
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Kırmızı Oda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Extra
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