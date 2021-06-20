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Yayın akışı 20 Haziran 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 20 Haziran 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kefaret, Menajerimi Ara, Baş Belası ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 20 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 20 Haziran 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kahraman Babam 'Dizi'
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Cam Tavanlar
00:45 Cici Babam

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Çizgi Film Kuşağı
13:30 Güldüy Güldüy Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ada Masalı 'Dizi'
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Ada Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

12:45 Hızlı ve Öfkeli
14:35 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
22:00 Baş Belası
00:30 Hızlı ve Öfkeli
02:30 Akıncı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Kefaret
16:45 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Mahalle
02:00 Savaşçı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Baht Oyunu
15:45 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Babamın Ceketi
22:45 Baht Oyunu
02:00 Babamın Ceketi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:20 3'te 3
18:00 Ana Haber
18:55 Euro 2020 İsviçre - Türkiye
21:00 Kupa Akşamı
23:55 Teşkilat
02:20 Diriliş "Ertuğrul"

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Kırmızı Oda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Extra

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