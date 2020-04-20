Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları 20 Nisan 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

22.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

23.15 Gizli Dosya 'Yabancı Film'

01.30 Gizli Dosya 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Çiçero 'Türk Filmi'

22.30 Badem Şekeri 'Türk Filmi'

01.15 Çiçero 'Türk Filmi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Görevimiz Tehlike 4 'Yabancı Film'

22.45 Görevimiz Tehlike 4 'Yabancı Film'

01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.15 Recep İvedik 'Türk Filmi'

22.30 Recep İvedik 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

01.20 Müge Anlı İle Tatlı Sert (Tekrar)