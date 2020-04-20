Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları 20 Nisan 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
22.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
23.15 Gizli Dosya 'Yabancı Film'
01.30 Gizli Dosya 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Çiçero 'Türk Filmi'
22.30 Badem Şekeri 'Türk Filmi'
01.15 Çiçero 'Türk Filmi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Görevimiz Tehlike 4 'Yabancı Film'
22.45 Görevimiz Tehlike 4 'Yabancı Film'
01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.15 Recep İvedik 'Türk Filmi'
22.30 Recep İvedik 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
01.20 Müge Anlı İle Tatlı Sert (Tekrar)
YORUMLAR