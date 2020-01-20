Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Kim Milyoner Olmak İster dizileri ve programları yer alıyor. İşte, kanalların 20 Ocak Pazartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çukur

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Zalim İstanbul

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Vuslat

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Arif V 2016