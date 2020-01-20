Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Kim Milyoner Olmak İster dizileri ve programları yer alıyor. İşte, kanalların 20 Ocak Pazartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çukur
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Zalim İstanbul
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Vuslat
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Arif V 2016
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