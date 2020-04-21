Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 21 Nisan 2020 Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Dehşetin Dişleri (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
23.30 Benden Bu Kadar (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler (tekrar)
23.30 Yerli dizi (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Hekimoğlu (tekrar)
23.15 Masum (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)
23.45 Büyük Hazine (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar - Çevrimiçi (yabancı film)
23.00 3'te 3 Tarih
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (Canlı)
YORUMLAR