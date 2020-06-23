Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu ve Ramo dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 23 Haziran Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 Kıyametin İşaretleri (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sivri Akıllılar (yerli film)

21.45 AROG (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Katma Değer Şaban (yerli film)

22.00 Dondurmam Gaymak (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)

22.30 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Gençliğim Eyvah (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Can Dostlar (yerli film)

22.20 Baba III (yabancı film)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)