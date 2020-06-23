Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu ve Ramo dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 23 Haziran Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Kıyametin İşaretleri (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sivri Akıllılar (yerli film)
21.45 AROG (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Katma Değer Şaban (yerli film)
22.00 Dondurmam Gaymak (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.30 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Gençliğim Eyvah (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Can Dostlar (yerli film)
22.20 Baba III (yabancı film)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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