Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizi olarak yeni dizi Gençliğim Eyvah yayınlanıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 27 Temmuz Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cici Babam (yerli film)

22.15 Cici Babam (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Mumya Geri Dönüyor (yabancı film)

22.45 Mumya Geri Dönüyor (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Ortadirek Şaban (yerli film)

21.45 Kızkaçıran (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)

00.20 Gizli Görev (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 İğne İplik (yabancı film)

01.25 Leyla ile Mecnun (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Kızım (tekrar)

20.00 MasterChef Türkiye 2020 (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)