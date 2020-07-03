Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Recep İvedik
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Büyük Oyun
23:30 Medcezir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür
23:15 Kapıcılar Kralı
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Yok Artık
22:00 Kardeş Payı
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Bay Yanlış
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:55 Doğrusu Ne?
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