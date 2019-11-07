Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor dizileri reyting sırası için yarışıyor. Kanalların 7 Kasım Perşembe yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çakallarla Dans 4
22:15 Fantastik Canavarlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
23:45 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
00:15 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Kurtlar Vadisi Vatan
22:25 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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