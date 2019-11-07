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Yayın akışı 7 Kasım 2019 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 7 Kasım 2019 yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Perşembe yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor dizileri reyting sırası için yarışıyor. Kanalların 7 Kasım Perşembe yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çakallarla Dans 4
22:15 Fantastik Canavarlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
23:45 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor
00:15 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kurtlar Vadisi Vatan
22:25 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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