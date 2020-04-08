Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi'

21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi'

01.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Organik Aşk 'Türk Filmi'

22.45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn (Türk Filmi'

01.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete 'Dizi'

23.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 'Yabancı Film'

22.45 Kuzey Güney 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 'Yabancı Film' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Malefiz 'Yabancı Film'

21.15 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti 'Yabancı Film'

00.30 Son Durak