Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi'
21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi'
01.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Organik Aşk 'Türk Filmi'
22.45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn (Türk Filmi'
01.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete 'Dizi'
23.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 'Yabancı Film'
22.45 Kuzey Güney 'Dizi' (Tekrar)
01.15 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 'Yabancı Film' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Malefiz 'Yabancı Film'
21.15 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti 'Yabancı Film'
00.30 Son Durak
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