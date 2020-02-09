Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Şampiyon, Şaşkın Bakkal, Savaşçı, Tozkoparan yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Salako
21:45 Savaş Vadisi
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Savaşçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güvercin
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Zorlu Operasyon
22:10 Beni Satan Casus
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Hep Yek
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 Şampiyon
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