Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 9 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Robocop 'Yabancı Film'

22.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Robocop 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bizim Hikaye 'Dizi'

22.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

04.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

06.15 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 'Türk Filmi'

22.30 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çat Katı Aşk 'Dizi'

22.30 Çat Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Of'lu Hocanın Şifresi 2 'Türk Filmi'

22.10 Karanlık Sular 'Yabancı Film'

02.05 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Şampiyon 'Dizi'

23.15 Soru Küpü

00.45 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

03.35 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)

05.55 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)