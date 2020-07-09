Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 9 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Robocop 'Yabancı Film'
22.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Robocop 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bizim Hikaye 'Dizi'
22.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
01.15 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
04.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
06.15 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 'Türk Filmi'
22.30 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çat Katı Aşk 'Dizi'
22.30 Çat Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Of'lu Hocanın Şifresi 2 'Türk Filmi'
22.10 Karanlık Sular 'Yabancı Film'
02.05 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Şampiyon 'Dizi'
23.15 Soru Küpü
00.45 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
03.35 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
05.55 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)
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