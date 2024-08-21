Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Haçovit Yaylası'ndaki müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken 3 kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yoğun dumandan etkilenen Arif, Gülizar ve Kazım Altuntaş evde mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YANGINDA CAN VERDİ
Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, Arif, Gülizar ve Kazım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.