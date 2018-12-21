Kış ayları ve kar olmasına rağmen arazi araçları ile zaman zaman yaylalarına çıkan vatandaşlar, evlerini ayı saldırılarına karşı kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

Evlerini kontrol etmek için Alaca Yaylası’a giden vatandaşlar yaylada ayı izlerine rastlayınca tek tek evleri dolaştılar. Yayla evlerini kontrol eden vatandaşlar bazı evlere ayıların girdiğini ve evlere zarar verdiğini görünce ev sahiplerine haber verdiler. Bunun üzerine yaylaya çıkan ve evlerinin zarar gördüğünü gören vatandaşlar, tüfekle yaylada ayı nöbeti tutmaya başladılar.





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