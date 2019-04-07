Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ndeki Pulluyazı Hudut Karakolu'nun nizamiye kapısında nöbet tutan Er Mehmet Kaya, Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin uzun namlulu silahlarla açtığı ateşle şehit oldu. Şehidin cenazesi, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Kaya'nın cenazesi, sabah saatlerinde alınarak Hatay Havalimanı'na getirdi. Burada, basına kapalı düzenlenen törenin ardından şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e uğurlandı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

DHA'da yer alan habere göre şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, Siirt Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene, Vali Ali Fuat Atik, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehidin babası Selahattin Kaya, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Kaya'nın öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ahmet Altınok tarafından dua edildi. Törenin ardından şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, kent merkezindeki Şeyh Musa Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenecek törenin ardından şehit er Mehmet Kaya, son yolculuğuna uğurlanacak.