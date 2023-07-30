Haberler Yaşam Yaz aylarının vazgeçilmezi: Hem leziz hem pratik soğuk kahve tarifleri!

Yaz aylarının vazgeçilmezi: Hem leziz hem pratik soğuk kahve tarifleri! Her mevsim sevilerek tüketilen fakat yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan soğuk kahve, hem çeşit çeşit hem de pratik olmasıyla tercih listelerinin başında yer alıyor. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz en sevilen soğuk kahve tarifleri… Habertürk Giriş: 30.07.2023 - 23:21 Güncelleme: 30.07.2023 - 23:21 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarından soğuk kahve içerek uzaklaşmak isteyen kişiler arama motorlarında ferahlatıcı soğuk kahve tarifleri arıyor. Hayatımızın neredeyse her anında önemli bir yere sahip olan kahve hakkında araştırılan en iyi soğuk kahve tariflerini sizler için derledik.

2 Şurada Paylaş!







SOĞUK KAHVE TARİFİ 2 yemek kaşığı türk kahvesi 300 ml sıcak su 1 su bardağı buz 1 çay bardağı süt 1 şeker kaşığı bal 1 çorba kaşığı fındık şurubu (badem şurubu da tercih edebilirsiniz. Yapılışı: Türk kahvesini sıcak su ile karıştırın. Yaklaşık 1 dakika kaşıkla karıştırın, üzeri hafif köpüklenecek. Üzerine buz ve sütü ekleyin. karıştırmaya devam edin. Ardından tatlandırmak için bal ve şurup ekleyin. Karıştırıp servis edebilirsiniz. Bu tarifi blenderla yaparak kırılmış buzlarla daha yoğun olarak da tüketebilirsiniz.