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        Haberler Yaşam Yaz aylarının vazgeçilmezi: Hem leziz hem pratik soğuk kahve tarifleri!

        Yaz aylarının vazgeçilmezi: Hem leziz hem pratik soğuk kahve tarifleri!

        Her mevsim sevilerek tüketilen fakat yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan soğuk kahve, hem çeşit çeşit hem de pratik olmasıyla tercih listelerinin başında yer alıyor. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz en sevilen soğuk kahve tarifleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 23:21
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        Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarından soğuk kahve içerek uzaklaşmak isteyen kişiler arama motorlarında ferahlatıcı soğuk kahve tarifleri arıyor. Hayatımızın neredeyse her anında önemli bir yere sahip olan kahve hakkında araştırılan en iyi soğuk kahve tariflerini sizler için derledik.

        2

        SOĞUK KAHVE TARİFİ

        2 yemek kaşığı türk kahvesi

        300 ml sıcak su

        1 su bardağı buz

        1 çay bardağı süt

        1 şeker kaşığı bal

        1 çorba kaşığı fındık şurubu (badem şurubu da tercih edebilirsiniz.

        Yapılışı: Türk kahvesini sıcak su ile karıştırın. Yaklaşık 1 dakika kaşıkla karıştırın, üzeri hafif köpüklenecek. Üzerine buz ve sütü ekleyin. karıştırmaya devam edin. Ardından tatlandırmak için bal ve şurup ekleyin. Karıştırıp servis edebilirsiniz. Bu tarifi blenderla yaparak kırılmış buzlarla daha yoğun olarak da tüketebilirsiniz.

        3

        LATTE

        Malzemeler

        150 ml soğuk kahve,

        300 ml soğuk süt,

        Buz küpleri,

        Arzu edildiği kadar toz şeker ya da bal

        Yapılışı: Tüm malzemeleri küçük bir şişe içersinde çalkalayarak karıştırın. Üzerini krem şanti ve tarçın ile süsleyebilirsiniz.

        4

        CARAMEL MACCHIATO

        Malzemeler

        150 ml soğuk kahve,

        100 ml badem sütü,

        Buz,

        1 çorba kaşığı saf akçaağaç şurubu,

        1 çay kaşığı keten tohumu,

        1 çay kaşığı şeker,

        1 tutam tuz

        Yapılışı: Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Buzların parçalandığından emin olun. Üzerini krem şanti ile süsleyebilirsiniz.

        5

        NANELİ SOĞUK KAHVE

        Malzemeler

        300 ml soğuk kahve

        200 ml soğuk süt

        2 yemek kaşığı nane şurubu

        Buz

        5- 6 yaprak nane

        Yapılışı: Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Kahvenizi taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

        6

        SOĞUK KAHVE KALORİSİ NE KADAR?

        Soğuk kahveler arasında en çok tercih edilen buzlu latte olarak da bilinen sütlü soğuk kahvenin 355 gramı 68 kaloridir. Soğuk kahvelerde krema, çikolata, şeker gibi malzemelerin kullanılması kalori ve yağ oranını arttırır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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