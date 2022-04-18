Havalar ne zaman ısınacak? 0:00 / 0:00

İlkbaharın gelişiyle beraber havaların ısınması beklenirken Doğu Anadolu'da yaşanan kar yağışları batı bölgelerde ise sağanak yağmur ve soğuk hava geçişleri yaz sıcaklarına özlemi artırdı.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre sıcaklıkların Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara, Karadeniz, Ege Bölgeleri başlat olmak üzere yurdun birçok kesimi için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Peki, havalar ne zaman ısınacak? Yaz ne zaman gelecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminler...

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarında önümüzdeki Pazar gününe kadar ekstrem bir değişiklik görülmüyor. Cuma günü yağışlı hava dalgası etkisini yitirse de Pazar günü yeni bir yağışlı hava dalgasının daha etkili olması bekleniyor. Yani en azından bir hafta daha havaların ısınma ihtimali uzak görünüyor.

YAZ NE ZAMAN GELECEK?

Yaz mevsimi Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran (en uzun gün) tarihinde başlıyor ve 3 ay sürüp 23 Eylül ekinoks gününde sona eriyor. Yani Kuzey Yarımküre 'de yer alan ülkemizde yaz mevsiminin başlamasına henüz 2 ay var.