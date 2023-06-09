Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Tatil hazırlığı yapan öğrenciler ve veliler heyecan içerisinde bu soruların cevabını araştrıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen tarihler öğrenci ve velilerle paylaşıldı. İşte okulların kapanacağı tarih...