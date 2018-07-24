2018-2019 eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kaldı. Tatilini sürdüren ve yavaş yavaş okul hazırlıklarına başlayan öğrenciler ve velileri, okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2018-2019 Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılış tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2017-2018

8 Haziran'da karnelerini alarak 3 aylık bir yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşarken, bir yandan da okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Okullar bu sene 17 Eylül 2018 Pazartesi günü çalacak ilk ders zili ile açılacak ve yeni eğitim öğretim dönemi maratonu başlayacak.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medyanın Ankara temsilcileri ve eğitim muhabirleriyle 20 Temmuz 2018 tarihinde Ankara Palas’ta kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada veriye dayalı bir politika üreteceklerini belirten Bakan Selçuk, “MEB'in big data yönetimi, yapay zeka konusunda neler yapabileceği konusunda iki ayrı çalışma var. Veri çok önemli. Enformasyonun bilgiye dönüşmesi gerekiyor, bilginin olması yetmiyor bilgeliğe dönüşmesi gerekiyor. Ana konularla ilgili vizyon belgelerimizi hazırlıyoruz. Bu belgeler uluslararası kuruluşların ölçülebilir parametreleri üzerinden düzenlenecek. Ama bu coğrafyadan çıkacak, bu topraktan çıkacak. Eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemeyen bir şeydir. Şeffaf olmayı çok arzuluyoruz. Birbirimizden bir şey gizlediğimiz ortamın çocuklarımızın hayrına olmadığı açık. Biraz zaman alacak yapacağımız işler. Biz bir gökdelen inşa etmek istiyoruz. Bunun için toplumsal mutabakata ihtiyaç var. Biz eğitimi belirli bir kapalı alanda kurum olarak görmüyoruz. Ekonomi ile demokrasi ile doğrudan doğruya ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Her yeri okul olarak görüyoruz. Çocuk neredeyse biz oradayız. Günlük ortalama 4 saat civarında internette, sosyal medyada dolaşan çocuklarımız var. Asıl sorun oralarda yaşanıyor ve biz bunları bir şekilde algılamak zorundayız. Yasaklamaktan bahsetmiyorum. Diploma temelli değil, vasıf temelli bir anlayışı göreceksiniz. Çok daha proaktif, 360 derece bir bakanlık göreceksiniz. Bunu zamanla göreceksiniz. Buna büyük bir direnç olacak biliyorum. Eğitim en muhafazakar kurumdur. Sosyal medyayı takip eden iyi bir ekip kurduk. Bize biraz izin verin, biraz çalışalım. Hemen bizden bir şey beklerseniz, eski hataları yaparız. Biz ya gemimizi inşa ederiz, ya da selde sürükleniriz” ifadelerini kullandı.

Müfredat değişikliğiyle ilgili soru üzerine Selçuk, "Biz bu müfredatın iyi bir müfredatın büyük sistem içerisinde uyumluluk yüzdesine bakıyoruz. Bunu bütünsel fotoğraf üzerinden değerlendiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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