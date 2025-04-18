Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, karnelerin veriliş tarihi belli mi?
Havaların ısınması ile birlikte öğrenciler yaz tatili tarihini merak etmeye başladı. Haziran ayına az bir süre kalmasıyla ilkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrenciler okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, MEB ile konuya ilişkin detaylar...
Yaz tatiline kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Sorularına yanıt arıyor. İkinci ara tatilin ardından gözler yaz tatiline çevrildi. Yaz tatili planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenci ve veliler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ve konuya ilişkin merak edilenler...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu süre zarfı içerisinde yaz tatilinde olacak.
MEB TAKVİMİ 2025
- Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.
- Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.
- İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
- Ara tatil sonrası 7 Şubat'ta ders başı yapılacak.
- Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.