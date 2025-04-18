Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, karnelerin veriliş tarihi belli mi?

Yaz tatiline kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Sorularına yanıt arıyor. İkinci ara tatilin ardından gözler yaz tatiline çevrildi. Yaz tatili planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenci ve veliler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ve konuya ilişkin merak edilenler...