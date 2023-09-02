Yazar - senarist Muharrem Buhara hayatını kaybetti 'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar' gibi dizilerin senaristliğini yapan yazar Muharrem Buhara hayata veda etti. Şevket Altuğ da acı haberin ardından üzüntüsünü dile getirdi

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından olan 'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaryolarını kaleme alan isimlerden Muharrem Buhara yaşamını yitirdi.

Çok sayıda çocuk öykü kitabının da yazarı olan Muharrem Buhara, bugün ikindi vaktinde Pendik Yenişehir Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Osmangazi Mezarlığı'na defnedilecek.

.png Acı haberin ardından 'Süper Baba'da rol alan Şevket Altuğ da üzüntüsünü dile getirdi. Altuğ, "Hoşça kal Muharrem. Her şey için sonsuz teşekkürler. Seni unutmayacağız..." dedi.