Yazarlar, Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

"BEŞİKTAŞ ŞİMDİ ACABA DİYOR"

Ahmet Çakar/Sabah: F.Bahçeliler, 2-0'dan İstanbulspor'a nasıl puan kaybettiklerine ve hatta 10 kişilik Beşiktaş'a nasıl yenildiklerine hayıflanıyorlardır. Beşiktaş'ta Gedson ve Redmond, hem hücumda hem defansa yardımda çok iyi oynadı. Savunmada Colley ve Saiss de öyle. Neredeyse bütün ortaları bertaraf ettiler. Maç biterken de Aboubakar, pastanın üzerine çileği koyuverdi. Sonuçta dün gece Beşiktaşlılardan çok belki de F.Bahçeliler sevindi. Geçen hafta bu zamanlar 'Her şey bitti' derken şu anda 'Acaba' diyorlar. Hakem Ali Şansalan ufak tefek hatalarına karşı böylesine kritik bir maçı çok iyi idare etti. Ufak tefek hatalar ise böyle derbilerde asla göz önüne alınmamalı.