Yazarlardan Adana Demirspor - Galatasaray maçı yorumları
Spor yazarları, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
"GALATASARAY GÜCÜNDEN ÇOK ŞEY KAYBETTİ"
Osman Şenher: "Şampiyonlar Ligi’nden elenmek taraftarın, futbolcuların, yönetimin, herkesin psikolojisini bozdu. Yenilirsin ama daha iyi mücadele ederek, savaşarak... Galatasaray gücünden çok şey kaybetti. Bu yüzden Adana Demirspor maçında alınan farklı galibiyet herkes için moral oldu. En azından Süper Lig’de puan kaybetmeden yoluna devam ediyor." (Milliyet)
"ANTRENMAN MAÇI DAHA ZOR GEÇEBİLİRDİ"
Ercan Taner: "Young Boys Galatasaray’ı elediğinde, İsviçre’de sondan ikinci sıradaydı. Bu sonuç kuşkusuz Galatasaray’da moralleri bozmuştu. Fazla değil, 2 yıl önceki Demirspor kadrosu sahada olsa, bu deplasman zor olacaktı Okan Buruk için... Transfer tahtası kapalı, kadrosu vasat oyunculardan kurulu ve kalesinde çok tecrübesiz Deniz ile sahaya çıkan Adana Demirspor, Galatasaray’a tam bir moral dopingi için bütün imkanları sağlamıştı. Galatasaray sanki sezon öncesi hazırlık maçlarından birini oynuyordu. Daha da geliştirebilirim bu düşüncemi, antrenmanda çift kale maçı bile zor geçebilirdi." (Sözcü)
"SORUN(LAR) BİTTİ Mİ?"
Mehmet Ayan: "Hatlar dağıldı, alanlar boşaldı, bloklar çöktü. Adana Demirspor taraftarı Murat Sancak ile uğraşmaya başladı bir ara. İkinci yarı neredeyse kimse maça konsantre olamadı. ICARDI'nin sakatlığında kaldı akıllar bir parça... Hakemin maç kafa kafaya gitse veremeyeceği iki penaltı vs... Demirspor adına tüm bu olumsuzluklara rağmen, bu kadar farklı skora karşın "G.Saray harika oynadı" diyebilen taraftar var mı acaba? Sorun(lar) bitti mi? Biter mi? Sorun sadece futbol takımında mı?" (Habertürk)
"OKAN HOCA ARTIK BEKLERDE DEVŞİRME OYNATMAMALI"
Levent Tüzemen: "Okan hoca artık beklerde devşirme oyuncu oynatmamalı. Young Boys maçında Torreira'nın partneri olarak düşünmediği Kerem Demirbay temaslı oyunda çok etkiliydi, ikili mücadeleleri kazandı ve ayağındaki topları pasa dönüştürdü. Barış'ın hırsı ve çalışkanlığı, Kerem'in kabına sığamaması Mertens'in oyun aklı, farkı getirdi. Batshuayi doğru pozisyon alıyor ama ofsayta düşmeme konusunda da özel çalışmalı. Çünkü Batshuayi gol atabileceği pozisyonları buluyor ama ofsaytı ayarlayamadığı için kaçırıyor. İlk yarıda hatalı bir çıkış yapmasına rağmen Muslera, başta penaltı olmak üzere önemli kurtarışlara imza attı." (Fotomaç)
"İLAÇ GİBİ GELDİ"
Reha Kapsal: "Bu farklı kazanılan maç sıkıntılı zamanda ilaç gibi geldi Sarı kırmızılılara moral ve motivasyon aynı zamanda mental açısındamda çok iyi oldu. Yalnız bu maç Galatasaray'ın ne seviyede olduğunu gösterecek bir maç değil bu onları yanıltmasın Okan hoca bu hataya kesinlikle düşmemeli. Şöyle sezon başından beri tüm maçları gözden geçirdiğimizde saha içi organizasyonunda hücum ve de savunmada çok ciddi sıkıntılar var. Bunları doğru tespit edip doğru çözümler üretmeli yarışacağı üç kulvarda da başarılı olup takımını hedefe ulaştırmak istiyorsa." (Fotomaç)
"ESAS SORUN YAPISAL BOZUKLUK"
Çağatay Çelik: "Önceki maçlara kıyasla nispeten daha aç bir Galatasaray izledik. Oyun değil reaksiyon maçıydı. Reaksiyon geldi ama oyun sınıfta kaldı. Gidecek ve gelecek oyuncuların bu zamana sarkması teknik heyetin de bir anlamda elini kolunu bağlıyor ancak esas sorun kadrodaki yapısal bozukluk. Okan Buruk'un oynatmak istediği oyun ile transferini istediği futbolcular pek uyuşmuyor gibi duruyor." (Habertürk)
"YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM"
Nihat Kahveci: "Yönetim ve Okan Buruk istifa etsin diyenler görüyorum. Ben Okan Buruk'un yerinde olsaydım ve bu tepkileri duysaydım ben bırakırım görevimi. Zirvede bırakır giderdim. Bu şekilde bu ülkede nasıl hocalık yapacaksın? Bu kadar kolay mı kredisi bitiyor. Fatih Terim'i bulduk deniliyordu. Beni üzen bu." (Kontraspor)