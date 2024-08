Yazarlardan Beşiktaş - Lugano maçı yorumları

''MUAZZAM BİR HÜCUM GÜCÜ''

Ali Gültiken: ''Beşiktaş'a gelen yıldız oyuncaların ışığı, Beşiktaş'ı aydınlatmaya devam ediyor. Hem kendileri parlıyor, hem de takımdaki tüm oyuncuları parlatmaya devam ediyorlar. Lugano karşısında Beşiktaş'ın muazzam hücum yönünü bir kez daha gördük. Her maç ise üstünü koymaya devam ediyor. Bu kadar üretken bir takım olmak normalde uzun zaman alır. Birlikte oynama alışkanlığı ister. Fakat Beşiktaş yeni bir çok oyuncusuyla sanki uzun dönemdir bir arada oynuyormuş gibi harika işler yapıyor. Futbolda taktik, sistem, organizasyon birlikte oynamak gibi bir çok şey önemli. Temel her zaman bunların üzerine oturtulur. Bunun yanında tüm bunların gelişimi için olmazsa olmaz olanı da yetenekli ve kaliteli futbolculardır. Beşiktaş özellikle , Immobile ve Rafa Silva'nın gelişiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Yanlarına Fernandes'i, Rashica'yı Semih'i ve Muchi'yi alarak muazzam bir hücum gücü oluşturdular. Beşiktaş o kadar etkili oynuyor ki her maç atılan birçok gol çok normalmiş gibi görünüyor.'' (Sabah)