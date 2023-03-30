Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Cihaz
ABONE OL

"Yazılım geliştirmeleri Türkiye'de gerçekleştiriliyor"

Önde gelen Çinli teknoloji markası Huawei yeni premium akıllı saat modelini özel bir basın toplantısı ile Türkiye'de satışa sundu. EKG ve tansiyon ölçümü gibi özellikleri bünyesinde barındıran amiral gemisi saatin ve özellikle software tarafında yazılımsal geliştirmelerinin de Türkiye'deki Ar-Ge merkezinde gerçekleştirildiği açıklandı... Toplantıda soruları yanıtlayan Tüketici Elektroniği Ülke Müdürü Allen Yao, çocuk takip cihazından, kişisel verilerin işlenmesine, kan almadan şeker ölçümüne kadar birçok yenilik ile ilgili sorulara da yanıt verdi

Saat kimi insan için yalnızca bir aksesuar, kimi insan için bir tamamlayıcı, kimi insan için spor takipçisi, kimi insan için ise hayatının bir parçası. Çinli üretici Huawei yeni serisinde bu farklı tipte kullanıcıların hepsini bir arada hedeflediğini açıklıyor. Spor özellikleri, derine dalış özellikleri, güçlü ve çizilmez yapısı, yeni yuvarlak hatlı tasarımı ile markanın modeli premium markaların tahtına göz dikti. Ancak fiyatı da premium markaları hedeflediğinin diğer bir göstergesi olarak göze çarpıyor...

SAĞLIK KONUSUNDA ÖZEL ÇALIŞMALAR

Düzenlenen basın toplantısı ile Türkiye'de satışına başlandığını açıkladığı Watch Ultimate modeli ile Huawei yeni bir döneme adım attığını da belirtiyor. Özellikle sağlık alanında, spor işlevlerinin yanı sıra EKG gelişmiş CE MDR sertifikalı EKG analizi, düzensiz kalp atış hızı bildirimi, damar sertliği riski için doğru tarama, tüm gün SpO2 izleme, tüm gece uyku takibi ve stres izleme özelliklerini de barındırıyor.

"KAN ALMADAN ŞEKER ÖLÇÜMÜ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Ülke Müdürü Allen Yao, "Sağlık konusunda önemli adımlar atıyoruz. Çin'de hastaneler ile yaptığımız anlaşma ile kullanıcıların verilerini takip edip onlara özel destekler veriyoruz. Türkiye'de de bunun için görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra kan almadan şeker ölçümü için de Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Gelecekte yeni modellerimizde ilk olarak bunu biz sunmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"YAZILIMSAL GELİŞTİRMELER TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Akıllı saat pazarında Türkiye'de %21'lik bir pay elde ettiklerini ve bunu geliştirerek lider konumda kalmak istediklerini de vurgulayan Yao, "Petal maps başta olmak üzere birçok yazılımsal geliştirmeyi Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Saatlerimizin software taraflarındaki global çözümlerini ve geliştirmelerini buradaki Ar-Ge merkezimizde yapıyoruz. Bu da Huawei Türkiye'nin gücünü ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

AKILLI SAAT SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Tanıtımı gerçekleştirilen yeni modelin akıllı saat sektöründe bir ilke sahip olduğu da açıklandı. Zirkonyum bazlı sıvı metal malzeme kasa ile üretildiği belirtilen modelin, paslanmaz çelikten 4,5 kat daha güçlü ve 2,5 kat daha sert bir yapıya sahip olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra Huawei Watch Ultimate'in suya dayanıklı 16 yapıya sahip patentli tasarımı ile aşırı derin deniz basıncına dayanabildiği de belirtiliyo. Saat, ISO 22810 suya dayanıklılık standardı ve EN13319 dalış ekipmanı standardı testlerinden başarıyla geçti ve 24 saat boyunca 110 metre derinliğe daldırılabiliyor.

"ÇOCUK TAKİP CİHAZI KVKK ONAYI BEKLENİYOR"

Türkiye pazarında merakla beklenen çocuk akıllı saatleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Allen Yao, "Çocuk takip cihazı için uzun bir süredir çalışmalar yürütüyoruz. Bunun kullanıcılar tarafından heyecanla beklendiğini biliyoruz ve bunun için aslında hazırız. Ancak çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili özel durumlar söz konusu. Bu verilerin ülke sınırları içinde kalması da ayrı bir konu. Bu sebeple KVKK onayı alabilecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yakın zamanda bunu da piyasaya sunmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

PREMIUM ÖZELLİKLERE PREMIUM FİYAT

Huawei Watch Ultimate saatlerin Okyanus Mavisi 18.999 TL, Keşif Siyahı 15.999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinde ön siparişe açıldı. Okyanus Mavisi için 700 TL sepet Ön sipariş kampanyasında Huawei 1 yıllık uzatılmış Garanti ile akıllı saatlerin Garanti ömrünü 3 yıla çıkartırken ayrıca yanında ücretsiz olarak Huawei FreeBuds 5i hediye ediyor.

Her iki modelin de kullanıcıların 2 haftalık pil ömrüne sahip olabildiği belirtilirken yüksek hızlı şarjı da desteklediği açıklandı. Akıllı saatin pili bittiğinde, yeni gelişmiş kablosuz hızlı şarj sistemi 60 dakika içinde tamamen şarj olmasını ve 10 dakika içinde %25 şarj olmasını sağlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye internet hızıyla dünyada 107. sırada
TEKNOLOJİ Dünya hızlanıyor, Türkiye yetişemiyor
Elektrikli otomobil devi Tesla'da siber güvenlik açığı!
TEKNOLOJİ Elektrikli otomobil devinde siber güvenlik açığı!
ABD'den TikTok ve Meta'ya üç farklı dava
TEKNOLOJİ TikTok ve Meta'ya üç farklı dava
Uzmanlardan yapay zekâ gelişimine ara verme çağrısı
TEKNOLOJİ Musk: AI gelişimi potansiyel risk!
Dünyada yapay zekâ tartışmaları büyüyor, araştırmalar 300 milyon işi devralabileceğini söylüyor
TEKNOLOJİ Yapay zekâ insanları işinden edebilir mi?
Airfryer, stant mikser ve dik süpürge ithalatına gözetim uygulanmayacak 
TEKNOLOJİ Elektrikli ev aletlerine gözetim uygulanmayacak
Apple'dan "Şimdi al sonra öde" hizmeti
TEKNOLOJİ Apple'dan "Şimdi al sonra öde" hizmeti
Almanya'dan Microsoft'a tekelleşme incelemesi
TEKNOLOJİ Almanya'dan Microsoft'a tekelleşme incelemesi
Son dakika: Resmi Gazete'de 'ithal telefon' kararı
TEKNOLOJİ Resmi Gazete'de 'ithal telefon' kararı
iOS 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone iOS 16.4 yenilikleri neler ve özellikleri nedir, güncelleme hangi modellere var?
TEKNOLOJİ ios 16.4 güncellemesi yayınlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.