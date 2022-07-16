Yazılım mühendisliği taban puanları 2022: Yazılım mühendisliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Hedefi Yazılım mühendisliği okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Yazılım mühendisliği taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Yazılım mühendisliği başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Yazılım mühendisliği taban puanlarını merak ediyor. İşte 2022 Yazılım mühendisliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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