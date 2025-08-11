Yazın sonu yaklaştı, konserve sezonu açıldı! Yaz domateslerini en lezzetli şekilde değerlendirebileceğiniz 5 konserve tarifi!

1. DOMATESLİ CHUTNEY (HİNDİSTAN ESİNTİLİ)

Baharat severler için mükemmel bir seçenek. Doğranmış domatesleri soğan, taze zencefil, sarımsak, elma sirkesi, kahverengi şeker, hardal tohumu ve tarçın çubuğu ile birlikte kısık ateşte yoğun bir kıvam alana kadar pişirin.

Steril kavanozlara doldurup kapaklarını kapatın. Peynir tabaklarında, et yemeklerinde veya sandviçlerde tatlı-ekşi ve baharatlı bir lezzet sunar.