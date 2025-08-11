Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Yazın sonu yaklaştı, konserve sezonu açıldı! Yaz domateslerini en lezzetli şekilde değerlendirebileceğiniz 5 konserve tarifi!

        Yazın sonu yaklaştı, konserve sezonu açıldı! Yaz domateslerini en lezzetli şekilde değerlendirebileceğiniz 5 konserve tarifi!

        Yazın en taze domateslerini kışa saklamak isteyenler için konserve tarifleri mutfakta adeta kurtarıcıdır. Salçadan domates reçeline kadar birçok farklı seçenek, soğuk günlerde sofralara yaz lezzetini taşır. İşte bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 domates konservesi tarifi!

        Giriş: 11.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 11.08.2025 - 08:30
        1

        Pazar tezgahlarında yerini alan mis kokulu domatesleri yalnızca yazın tüketmek zorunda değilsiniz. Basit ama lezzetli konserve tarifleriyle bu tadı tüm yıla yaymak mümkün. İşte domatesin en güzel 5 haliyle konserve önerileri!

        2

        1. DOMATESLİ CHUTNEY (HİNDİSTAN ESİNTİLİ)

        Baharat severler için mükemmel bir seçenek. Doğranmış domatesleri soğan, taze zencefil, sarımsak, elma sirkesi, kahverengi şeker, hardal tohumu ve tarçın çubuğu ile birlikte kısık ateşte yoğun bir kıvam alana kadar pişirin.

        Steril kavanozlara doldurup kapaklarını kapatın. Peynir tabaklarında, et yemeklerinde veya sandviçlerde tatlı-ekşi ve baharatlı bir lezzet sunar.

        3

        2. FESLEĞEN VE LİMON KABUKLU DOMATES KONSERVESİ

        Taze fesleğen yapraklarını ve ince rendelenmiş limon kabuklarını, kabukları soyulmuş domateslerin arasına yerleştirerek kavanoza doldurun. Üzerine tuzlu kaynar su ekleyip kapatın ve pastörize edin. Açıldığında mis gibi limon aroması ve fesleğenin ferahlığıyla yaz salatalarına bambaşka bir hava katar.

        4

        3. ACI BİBERLİ KURUTULMUŞ DOMATES KONSERVESİ

        Domatesleri ortadan ikiye kesip fırında veya güneşte yarı kurutun. Kavanoza yerleştirirken aralarına acı biber dilimleri, kekik ve sarımsak ekleyin. Üzerini tamamen örtecek şekilde zeytinyağı ile doldurun.

        Bu karışım makarnalara, pizzalara ve kahvaltı sofralarına güçlü bir aroma kazandırır.

        5

        4. BALZAMİK SİRKELİ DOMATES TURŞUSU

        Domatesleri iri parçalar halinde doğrayın. Sirke karışımını balzamik sirke, su, deniz tuzu, şeker ve karabiber taneleri ile hazırlayın. Kavanoza domatesleri koyup bu karışımı ekleyin. Kapaklarını kapatıp birkaç hafta bekletin.

        Salatalarda ve soğuk başlangıçlarda tatlı-ekşi bir lezzet yaratır.

        6

        5. SARIMSAKLI-OTLU DOMATES PÜRESİ

        Olgun domatesleri püre haline getirin, içine fırınlanmış sarımsak, taze biberiye, kekik ve az miktarda zeytinyağı ekleyin. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Kavanozlara doldurup pastörize edin.

        Bu sos, özellikle ekmek üzerine sürmek, makarna sosu veya et yemeklerinde aroma katmak için idealdir.

        Fotoğraf kaynak: IStock

