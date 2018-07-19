2018 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonbahar Dönemi için başvuru işlemleri devame diyor. Sınava başvuru yapacak adayar için başvuru kılavuzu yayınlandı. Böylelikle 2018 YDS başvuru ve sınav detayları da belli oldu. ÖSYM tarafından yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen YDS için adaylar hazxırlık içinde. Peki, 2018 YDS başvuru nasıl yapılır? Sonbahar Dönemi YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 YDS başvuru ve sınav hakkında merak edilenler...

YDS BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2018 YDS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2018 YDS sonbahar dönemi başvuruları 18-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak.

Sınava başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaralar ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkran sonra başvuru işlemlerini ilgili adımları takip ederek yapabilecek.

Sonbahar Dönemi sınavı sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.

Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak.

Sınav, saat 10.15 ’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den ba ş vuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den baş vuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den baş vuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

* Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

* Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞ LEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 27 Temmuz 2018 tarihinde mesai saati bitiminde , ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59’da sona erecek.

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