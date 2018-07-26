YDS başvuru işlemleri nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil seviyesini belirlemek için gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı. 18 Temmuz'da başlayan başvurular bugün sona erecek. Başvuru yapamayan adayların elini çabuk tutması gerekiyor. Peki, 2018 YDS sınavı ne zaman? YDS çıkmış sorular nereden görüntülenir? İşte 2018 YDS sınavına dair tüm detaylar...

YDS başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkan sonra başvuru işlemlerini ilgili adımları takip ederek yapabilecek.

YDS BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS ÇIKMIŞ SORULAR

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YDS'nin 2006 yılı itibariyle çıkmış sorularına erişilebiliyor.

YDS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

YDS SINAVI NE ZAMAN?

YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15 ’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

Sonbahar Dönemi sınavı sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den ba ş vuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den baş vuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den baş vuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

* Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

* Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞ LEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 27 Temmuz 2018 tarihinde mesai saati bitiminde , ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59’da sona erecek.

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