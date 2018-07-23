YDS başvuru son gün ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2018 Yabancı Dil Sınavı'nın Sonbahar Dönemi'ne başvurular devam ediyor. 18 Temmuz'da alınmaya başlanan YDS başvuru işlemleri nasıl yapılır? YDS başvuru son gün ne zaman? YDS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
YDS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 Sonbahar Dönemi YDS başvuruları 18-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YDS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaralar ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkran sonra başvuru işlemlerini ilgili adımları takip ederek yapabilecek.
2018 YDS SINAVI NE ZAMAN?
YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15 ’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sonbahar Dönemi sınavı sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.
SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den ba ş vuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den baş vuracak adaylar hariç)
* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den baş vuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
* Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
* Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.
Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 27 Temmuz 2018 tarihinde mesai saati bitiminde , ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59’da sona erecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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