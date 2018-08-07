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YDS geç başvuru günü ne zaman? 2018 YDS sınavı ne zaman? YDS çıkmış sorular

YDS başvuruları 18-26 Temmuz'da alındı. Sınava başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru işlemi alınacak. Peki, YDS geç başvuru günü ne zaman? YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 Sonbahar Dönemi YDS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

07.08.2018 - 15:05 | Güncelleme:

YDS geç başvuru günü için başvuru yapamayan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 18-26 Temmuz'da 2018 Sonbahar Dönemi YDS'ye başvuru yapamayan adaylar geç başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, YDS geç başvuru günü belli oldu. Peki, YDS geç başvuru günü ne zaman? 2018 YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

2018 YDS geç başvuru günü, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 8 Ağustos 2018 olarak görülüyor.

YDS geç başvuru sınav ücreti 150,00 TL olup, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

YDS SINAVI NE ZAMAN?

YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15 ’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

Sonbahar Dönemi sınavı sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.

YDS SINAVI NASIL UYGULANIYOR?

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yaplıır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.

İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alış kanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.

YDS ÇIKMIŞ SORULAR

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YDS'nin 2006 yılı itibariyle çıkmış sorularına erişilebiliyor.

YDS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

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