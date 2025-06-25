ÖSYM sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) 5 Temmuz’da yapılacak. Kısa süre kala adaylar sınava nerede gireceğini sorguluyordu. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken ÖSYM, 2025 YDS İngilizce sınava giriş belgelerini erişime açtı. İşte, ÖSYM AİS ile YDS sınav giriş belgesi alma ekranı…