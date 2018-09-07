Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. Bu yıl ikincisi uygulanacak olan YDS sonbahar dönemi sınavı sınav giriş belgeleri açıklandı! İşte YDS sınav tarihi ve sınav giriş yeri sorgulama...

YDS SONBAHAR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinden yayınladığı takvime göre YDS sonbahar döneminde yapılacak sınava günler kaldı! Sınav 9 Eylül tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 4 Ekim'de açıklanacak.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'nin resmi sitesinden yaptığı duyuru şöyle;

"09 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

YDS SONBAHAR SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

 Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

 Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla

 Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle

 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)

YDS SONBAHAR SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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