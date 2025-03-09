Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu

        YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu

        9 Mart 2025 Pazar günü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından YDS sonuç açıklanma tarihi duyuruldu. İşte YDS sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 14:08 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleşirken gözler YDS sonuçlarının açıklanma tarihinde. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        YDS 1 2025 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek. 10.15'te başlayacak sınava 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak. Sınav saat 13:15’te son bulacak. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.

        3

        YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bu senenin ilk YDS oturumunu sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!