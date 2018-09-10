YDS soruları ve cevapları yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 9 Eylül'de gerçekleştirilen 2018 Sonbahar Dönemi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken bir yandan da soruları ve cevapları görüntülemek istiyor. Peki, YDS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2018 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2018 YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YDS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının, sınav yapıldıktan sonra 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından YDS soru ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 YDS sonuçları 4 Ekim'de erişime açılacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek erişebilecek.

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 aras ı ndaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 aras ı ndaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 aras ı ndaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 aras ı ndaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 aras ı ndaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödenece ğ i ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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