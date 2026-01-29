YDUS 2.Dönem sonuçları açıklandı! Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2025 yılı 2. dönem sonuçları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilir. İşte YDUS 2.Dönem sonuçları ile ilgili detaylar
Tıp alanında yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce adayın katıldığı YDUS 2.dönem sonuçları açıklandı. YDUS cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ocak 2026 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle öğrenebilir.
2025-YDUS 2. DÖNEM SINAVI: CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
21 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ocak 2026 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI