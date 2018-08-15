YDUS 2017 ek yerleştirme sonuçları, bugün saat 11.00 itibariyle ÖSYM'nn resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. YDUS ek yerleştirmeleri kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları dallarında yapıldı. YDUS'a dair detaylar haberimizde...

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYM'nin resmi ineternet sitesinde yayımlanan açıklama şu şekilde:

"27 Temmuz- 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında tercihleri alınan 2017- YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hastalıkları), Göğüs Hastalıkları(Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz), İç Hastalıkları (Dahili Hastalıklar) alanlarının ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2017 YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YDUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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