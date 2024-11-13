ÖSYM tarafından düzenlenen YDUS için oldukça kısa süre kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YDUS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem geç başvuruları 13 Kasım tarihinde alınacak. Peki, 2024 YDUS 2. Dönem sınavı geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024 YDUS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…