        Yedi kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu'ndan sağlık durumu hakkında açıklama: Daha tam iyileşmedim - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama: Tam iyileşmedim

        Yedi kez ameliyat olan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olmayı beklerken doktorların kararıyla hastanede kalmaya devam edeceğini gözyaşları içinde anlatan Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 14:26
        Sağlık durumu hakkında açıklama

        Aslı Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için sonrasında yedi kez operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

        İki yıl boyunca yaşadığı zorlu süreci gözyaşlarıyla anlattığı bir video paylaşan oyuncu, iki kere ölümden döndüğünü söylemişti. Sürecin doktor hatası nedeniyle bu noktaya geldiğini belirten Aslı Bekiroğlu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıprandığını, antidepresan kullandığını ve hastaneye dava açtığını duyurmuştu.

        Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden kısa süreli izin alarak Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıkan oyuncu, sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemişti. Taburcu olmayı bekleyen Bekiroğlu, sonrasında hastane odasından yaptığı paylaşımda doktorların kararıyla bir süre daha hastanede kalacağını açıklamıştı.

        "DOKTORLAR DA NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR" DEMİŞTİ

        Gözyaşları içinde konuşan Bekiroğlu, "Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        "DAHA TAM İYİLEŞMEDİM"

        Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen oyuncu, sağlık durumunun henüz tam olarak düzelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Daha tam iyileşmedim. Doktorlarım takipte. Nefes alayım diye bu hafta evdeyim.

