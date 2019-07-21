Keşan'da, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı'na çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor.

'OTOPARKIMIZDA 18 YIL ÖNCE ÇEKİLEN ARAÇLAR VAR'

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yediemin otoparkında 1500'ü motosiklet yaklaşık 2000 aracın olduğunu belirterek, "Otoparkımızda 18 yıl önce çekilen araçlar var. Tabi bunlar pamuk ipliğine dönüştü. Bir yerden başka bir yere taşırken parçalanıyor. Son zamanlarda hacizli yakalanan veya göçmen kaçakçılığı yapılırken yakalanan araç sayısı arttı. Bu da Türkiye genelinde yığılmaya yol açtı. Devletimizden bu konuya acil bir şekilde el atmasını istiyoruz. Araçlar burada 18 yıl değil de 2 yıl içerisinde maddiyata dönüştürülürse devletimizin de kazancı olur" dedi.

'ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULMAYA BAŞLANDI'

Otoparkta yer kalmaması nedeniyle araçları üst üste koymaya başladıklarını ifade eden Demirkan, "Türkiye genelinde de yediemin otoparklarında aynı sıkıntılar yaşanıyor. Otoparkta kurtarıcıların dönmeye yeri kalmadı. Haciz yapılıyor, banka veya şahıs yakalatıyor, otoparka çektiriyor bir daha arkasında durmuyor. Vatandaş borçlu, aracını elinden alıyorsunuz zaten ödemesini yapamayacak. Aldın ama bunu borcundan da düşmüyorsun. Otoparka kendi halinde bırakıyorsun. Avukatların bağlattıkları araçların arkasında durmalı. İvedi şekilde işlemlerini bitirip, satışlarını yaptırmalı. İcra daireleri mümkün mertebe çalışıyor zaten. Ama dosya icraya gitmezse, icranın da yapacak bir şeyi yok. O yüzden elimizde yığılmalar çoğalıyor" diye konuştu.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Mahmut Demirkan, otoparktaki araç birikmelerinin masraf ve maliyet gibi sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, "Araçlar buradan çıkmıyor, yerimiz doluyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlave bir yer açsak, kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Çıkmaza girdik. Devlet büyüklerimizin bu konuda bir yasa çıkarmalı. Bu araçlar bir servet. Bu araçları dönüştürelim, ülke ekonomisine kazandıralım. Buradaki araç sahipleri de mağdur. Eğer çözüm üretilirse borçları da çözüme ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Mesela birinin aracı bağlandı, satılmadı, 3 sene burada durdu. Bunun bir otopark ücreti var. Bu ücretin üzerine avukat parası, icra parası kattığımız zaman insanlar bir kez daha mağdur oluyor. Devletimiz bir çare bulursa hem bizim açımızdan, hem de mağdurlar açısından iyi olacaktır" dedi.