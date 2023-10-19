Yedigöller'e 30 adet Koi balığı bırakıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı içerisindeki göllere 30 adet Koi balığı bıraktı.

GÖLETLERİN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAYACAKLAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı için son dokunuşlar yapılırken bir taraftan da hem görsellik oluşturması hem de dip çamuru ve yosunları yiyerek göletlerin temizlenmesi sağlayan Koi balıkları, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Yedigöller'e bırakıldı.