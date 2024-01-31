Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

Asrın felaketini derinden yaşadıklarını, çok kayıplarının olduğunu ve depremin yıl dönümünü Kahramanmaraş'ta geçirmek istekilerini belirten Görken, "Depremin stresinden kurtulmak için buralara geldik. Bayağı da güzelmiş, eğlenceliymiş. Kahramanmaraş merkezde böyle bir şey olması hepimizi gururlandırdı" dedi.

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İdil Görken, "Bizim için güzel bir aktivite oldu. Tekrar gelmeyi planlıyoruz, gerçekten kafamız dağıldı. Tesisin daha gelişmiş olmasını diliyorum ama büyük bir deprem atlattık, bu felakete göre çok güzel. İnsanlarımızı da böyle bir aktivitede görmek çok güzel, devamı gelsin inşallah" diye konuştu.