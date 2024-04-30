Yemeğin yapışmasını önlemekten tadını yoğunlaştırmaya kadar kullanabileceğiniz 10 mutfak hilesi!
Bazı insanlar için mutfak, evde en sevdiği yerdir, bazıları ise mümkün olduğunca mutfaktan uzak durmayı tercih eder. Ancak sevilse de sevilmese de yemek pişirmemiz gerektiğinden birkaç hayat kolaylaştıran numara işinize yarayabilir. İşte, sizin için yemek pişirirken kullanabileceğiniz 10 mutfak hilesi!
Mutfak, günlük hayatta birçok insanın kullandığı bir alandır ve özellikle yemek yaparken insanlar işlerini kolaylaştıracak veya yaptıkları yemeğin tadını güzelleştirecek yöntemler ararlar. Haberimizde birçok kişi tarafından denenen yemek yaparken kullanabilecek bazı yöntemleri derledik. İşte, detaylar...
1. ÇİKOLATA TADINI YOĞUNLAŞTIRMAK
Eritilmiş çikolatalı bir tatlı yapacaksanız içerisinde bir tutam tuz eklemek çikolatanın tadını daha da ortaya çıkarabilir.
2. MISIRIN DIŞINI KOLAYCA ÇIKARTMAK
Pişirmeden önce mısırın koçanını soymak için zaman harcamak yerine mısırı kabuğu açık şekilde 30 dakika boyunca 175 derecede fırına koymanız yeterli olabilir. Bu şekilde mısır kabuklarıyla kavrularak kolayca bulaşmadan soyulur.
3. SOSUN SIÇRAMASINI ÖNLEMEK
Sosun mikrodalgada sıçramasını önlemek için sosu tabağınızın tabanına döküp üzerine makarnanızı yerleştirirseniz makarna hem daha hızlı ısınacak hem de sosunuz hiçbir yere sıçramayacaktır.
4. KARABİBERİN TADINI YOĞUNLAŞTIRMAK
Karabiberin tadının daha yoğun olmasını istiyorsanız pişmiş veya pişmişe yakın bir yemeğe eklemeniz gerekir. Yani aromanın daha güçlü gelmesi için en son bu baharatı ekleyebilirsiniz.
5. ÇELİK TAVAYA YEMEĞİN YAPIŞMASINI ÖNLEMEK
Tavanız paslanmaz çelikten yapılmışsa yağ eklemeden önce tavayı ısıtmak yemeğin yapışmasını önleyebilir. Tavanın yeterince ısınıp ısınmadığını kontrol etmek için üzerine bir miktar su damlatıp test edebilirsiniz: Damlacıklar yüzey boyunca yuvarlanıyorsa tava ısınmıştır ve yemeğinizi pişirebilirsiniz.
6. PUDRA ŞEKERİNİ EŞİT ŞEKİLDE SERPMEK
Çay demleme topunun içerisine ekleyeceğiniz pudra şekeri, tatlılarınıza eşit şekilde serpmenizi sağlayabilir.
7. YUMURTA KABUĞU GİRMESİNİ ÖNLEMEK
Yumurta kabuğu parçalarının yemeğinize girmesini önlemek için yumurtaları kenarlı bir yüzey yerine düz bir yüzeyde kırmanız daha iyi bir yöntemdir. Örneğin kase kenarına veya tezgah kenarına kırıkları içeri doğru gönderir, düz bir yüzey ise zarı sağlam tutarak kabuğu bir arada tutar bu yüzden düz zemini tercih edebilirsiniz.
8. DOMATES SOSUNUN ASİTİNİ DENGELEMEK
Domates sosunun asit oranını dengelemek için içerisine pişirme aşamasının en başında çeyrek çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz.
9. HAMURUN YAPIŞMASINI ÖNLEMEK
Eğer bir hamur yoğuruyorsanız ve hamur tezgaha yapışıyorsa bunun yerine yapışmaz bir tavada yoğurmayı deneyebilirsiniz.
10. HAMUR KALINTILARINI TEMİZLEMEK
Tezgahta hamur yoğurduktan sonra yüzeyde kalıntılar kalır. Bu kalıntıları süngerle veya bezle temizlediğiniz durumda ise süngeri arındırmak zorlaşacağından portakal gibi plastik fileyle satın aldığınız yiyeceklerin filesini kullanabilirsiniz. Böylelikle fileyi çöpe atarak kaba tabakadan tezgahı arındırmış olursunuz.
Kaynak: Bright Side