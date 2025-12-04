Yemek programı şampiyonuna haraç kurşunu! İstanbul'da, bir televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 04.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:38 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL