Yemek programı şampiyonuna haraç kurşunu!
İstanbul'da, bir televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi
İstanbul'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre televizyonda yayınlanan bir yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı.
ÜÇ GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI
İHA'daki habere göre hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.
TELEFONDA HARAÇ TALEBİ İDDİASI
Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.