        Yemek programı şampiyonuna haraç kurşunu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yemek programı şampiyonuna haraç kurşunu!

        İstanbul'da, bir televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:38
        Yemek programı şampiyonuna haraç kurşunu!
        İstanbul'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre televizyonda yayınlanan bir yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı.

        ÜÇ GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

        İHA'daki habere göre hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

        TELEFONDA HARAÇ TALEBİ İDDİASI

        Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
